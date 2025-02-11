Свердловский Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в магазинах «Светофор»

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Роспотребнадзор по Свердловской области выявил грубые нарушения в магазинах «Светофор», сообщает Telegram-канал ведомства.



Были проверены все 74 магазина сети, принадлежащие ООО «Торгсервис 66», которые работают в регионе. Во всех торговых точках выявлены серьезные нарушения санитарного законодательства и прав потребителей.



Так, 38 из 185 проб пищевой продукции показали неудовлетворительные результаты. Ведомство забраковало и сняло с реализации 24 тонны пищевой и 35 тыс. ед. непродовольственных товаров.