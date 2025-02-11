Свердловский Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в магазинах «Светофор»

УрБК, Челябинск, 11.02.2025. В 16 магазинах сети «Светофор», расположенных в Челябинской области, выявили нарушения ...03.07.2023 Свердловский Роспотребнадзор выявил нарушения на 30% проверенных предприятий пищевой промышленности региона
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. За I полугодие 2023 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...19.11.2021 Роспотребнадзор оштрафовал на 300 тыс. рублей магазин «Светофор» в Асбесте за нарушение условий хранения продуктов
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2021. Роспотребнадзор выявил нарушения в реализации пищевых продуктов в магазине «Светофор», ...27.09.2016 Руководство сети «Светофор» в суде объяснит установку лимитов на покупки
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2016. По результатам проверки сотрудники прокуратуры Свердловской области обратились в ...03.07.2013 В сети магазинов «Мегамарт» выявлены нарушения санитарного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2013. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Свердловской области провели проверку ...