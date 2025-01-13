УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:22

Объем ввода новых торговых центров в России в 2025 году сократится вдвое

УрБК, Москва, 24.02.2025. В 2025 году в 12 регионах России введут в эксплуатацию 13 торговых центров общей площадью 254 тыс. кв. м. Это в два раза меньше показателей прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на данные NF Group.

Новые торговые центры появятся в Челябинске, Нижнем Тагиле, Новосибирске, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других крупных российских городах.

Отметим, в 2024 году в стране было открыто 28 ТЦ общей площадью 324,6 тыс. кв. м, что на треть превысило показатели 2023 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:25 Средний Урал вошел в тройку регионов-лидеров по объему ввода коммерческой недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Средний Урал вошел в тройку регионов-лидеров по объему строительства коммерческой ...

13.01.2025 Аналитики УПН прогнозируют рост ввода жилья в Екатеринбурге в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. По итогам 2025 года в Екатеринбурге ожидается рост ввода жилья в многоквартирных домах ...

01.12.2017 Объем ввода торговых площадей в РФ в 2017 году снизится на 70%

Ввод торговых площадей в России в 2017 году сократится на 70% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил директор ...

01.12.2017 Объем ввода торговых площадей в РФ в 2017 году снизится на 70%

УрБК, Москва, 01.12.2017. Ввод торговых площадей в России в 2017 году сократится на 70% по сравнению с прошлым годом. ...

13.01.2009 В 2009 году в Екатеринбурге планируется ввести в эксплуатацию 13 деловых центров общей площадью 382,7 тысячи квадратных метров

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2009. В 2009 году в Екатеринбурге планируется ввести в эксплуатацию 13 деловых центров общей ...

Популярные новости
31.01.2025Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города28.01.2025Инфляция стала двузначной31.01.2025Ирина Семкина: Самый частый вид обременения — ипотека07.02.2025Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек07.02.2025В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников
Архив новостей
Февраль 2025 (450)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18