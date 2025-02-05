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Вчера, 12:27

В России отмечается новый виток популярности компьютерных клубов

УрБК, Москва, 24.02.2025. По итогам 2024 года объем рынка киберклубов в России превысил 26 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 13%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ).

Директор ассоциации Павел Голубев уточнил, что в России на сегодняшний день насчитывается примерно 3 тыс.100 компьютерных клубов, рассчитанных на 84 тыс. игровых мест.

«В 2024 году мы фиксируем рост числа клубов, который составил 17% в Москве и 23% в Санкт-Петербурге. При этом трендом является увеличение количества клубов именно в регионах: более двух третей их расположены за пределами городов-миллионников», — сообщил П. Голубев.

Динамику подтверждают и данные компании «Контур.Фокус». Так, если в январе 2024 года в отрасли было зарегистрировано 153 компании, то к февралю 2025-го их количество увеличилось до 461. При этом количество регистраций в шесть раз превысило число ликвидаций — 323 против 51.

Участники рынка связывают рост с возрастающей популярностью киберспортивных турниров и VR-развлечений, которые становятся модным трендом, а также с возможностью для игроков получить доступ к топовому оборудованию (мощные компьютеры стоят слишком дорого). Эксперты ожидают, что в ближайшие несколько лет рынок киберклубов в РФ может вырасти еще на 30-40%.
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