В России отмечается новый виток популярности компьютерных клубов

УрБК, Москва, 05.02.2025. Объем производства сельхозтехники в РФ в 2024 году сократился на 12,5% по сравнению с ...15.11.2024 Объем российского рынка товаров для дома и строительства в 2024 году может вырасти на 19%
УрБК, Москва, 14.11.2024. Объем российского рынка товаров для дома в 2024 году может вырасти почти на 19% по сравнению ...01.11.2024 Аналитики ожидают рост российского рынка ИТ-услуг в 2024 году на 30%
УрБК, Москва, 01.11.2024. Российский рынок ИТ-услуг в 2024 году может вырасти на 30% по сравнению с предыдущим годом. ...27.12.2021 В России по итогам года закрылось 15-20% фитнес-клубов
По итогам 2021 года в России закрылось 15-20% фитнес-клубов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. ...27.01.2011 В Москве более 10% ночных клубов «процветают» от наркомании
Примерно в 120 из 800 московских ночных клубов процветает наркомания, сообщил в четверг журналистам глава столичного ...