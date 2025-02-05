В России отмечается новый виток популярности компьютерных клубов

УрБК, Москва, 05.02.2025. Объем производства сельхозтехники в РФ в 2024 году сократился на 12,5% по сравнению с ...

Объем производства сельхозтехники в России за год сократился на 12,5%

Объем российского рынка товаров для дома и строительства в 2024 году может вырасти на 19%

УрБК, Москва, 14.11.2024. Объем российского рынка товаров для дома в 2024 году может вырасти почти на 19% по сравнению ...