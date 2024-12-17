На Южном Урале за месяц банки выдали 30,4 тыс. кредитов наличными

В Свердловской области количество выданных кредитов наличными в январе 2024 выросло на 4,8%, составив 45,6 тыс. единиц. ...Вчера, 11:02 В Свердловской области количество выданных кредитов наличными за месяц выросло на 4,8%
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. В Свердловской области количество выданных кредитов наличными в январе 2024 выросло на ...17.12.2024 На Южном Урале в ноябре выдали более 40 тыс. потребкредитов
УрБК, Челябинск, 17.12.2024. В Челябинской области в ноябре 2024 года банки выдали 40,5 тыс. потребительских кредитов. ...22.11.2024 В Челябинской области объем выданных в октябре кредитов наличными снизился на треть
УрБК, Челябинск, 22.11.2024. В Челябинской области объем выданных в октябре кредитов наличными снизился на 32% по ...20.08.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в июле кредитов наличными
УрБК, Челябинск, 20.08.2024. В Челябинской области объем выданных в июле 2024 года кредитов наличными составил 12,63 ...