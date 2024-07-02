В Свердловской области количество выданных кредитов наличными за месяц выросло на 4,8%

В Свердловской области количество выданных кредитов наличными в январе 2024 выросло на 4,8%, составив 45,6 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С таким результатом Средний Урал занял пятое место в рейтинге среди исследованных регионов РФ. Выше него в этом списке расположились Москва (86,2 тыс. ед.), Московская область (74 тыс. ед.), Краснодарский край (55 тыс. ед.), Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) (47,7 тыс. ед.).



В январе российские банки выдали 1,29 млн кредитов наличными. Это на 4,1% выше, чем показатель предыдущего месяца. Аналитики НБКИ зафиксировали положительную динамику после 5 месяцев непрерывного сокращения количества выданных кредитов наличными.



«С августа по декабрь 2024 года наблюдалось падение выдачи кредитов наличными, пик которого пришелся на конец прошлого года. Поэтому, несмотря на небольшой рост в январе, пока рано говорить об окончании периода сокращения выдачи», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.