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Сегодня, 11:52

В Свердловской области количество выданных кредитов наличными за месяц выросло на 4,8%

В Свердловской области количество выданных кредитов наличными в январе 2024 выросло на 4,8%, составив 45,6 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Средний Урал занял пятое место в рейтинге среди исследованных регионов РФ. Выше него в этом списке расположились Москва (86,2 тыс. ед.), Московская область (74 тыс. ед.), Краснодарский край (55 тыс. ед.), Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) (47,7 тыс. ед.).

В январе российские банки выдали 1,29 млн кредитов наличными. Это на 4,1% выше, чем показатель предыдущего месяца. Аналитики НБКИ зафиксировали положительную динамику после 5 месяцев непрерывного сокращения количества выданных кредитов наличными.

«С августа по декабрь 2024 года наблюдалось падение выдачи кредитов наличными, пик которого пришелся на конец прошлого года. Поэтому, несмотря на небольшой рост в январе, пока рано говорить об окончании периода сокращения выдачи», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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