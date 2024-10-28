В Свердловской области количество выданных кредитов наличными за месяц выросло на 4,8%

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2024. В Свердловской области объем выданных в сентябре 2024 года кредитов наличными составил ...02.07.2024 В Свердловской области средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 3%
В Свердловской области объем выданных в мае 2024 года кредитов наличными составил 20,87 млрд руб. За месяц этот ...02.07.2024 В Свердловской области средний размер выданных кредитов наличными за месяц снизился на 3%
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. В Свердловской области объем выданных в мае 2024 года кредитов наличными составил 20,87 ...18.06.2024 Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему выданных кредитов наличными
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области объем выданных в апреле 2024 года кредитов наличными составил ...06.03.2024 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц снизился на 10%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 79,46 тыс. кредитов наличными. По ...