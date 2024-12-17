На Южном Урале за месяц банки выдали 30,4 тыс. кредитов наличными

В Челябинской области за январь 2024 года банки выдали 30,4 тыс. кредитов наличными. Это на 4,1% выше, чем месяцем ранее, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



По этому показателю Южный Урал расположился на 10 строке в рейтинге среди исследованных регионов РФ. При этом положительный рост выданных кредитов в январе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем был зафиксирован в Московской (+6,5%) и Ростовской (+6,4%) областях, Москве (+5,5%), а также в Свердловской (+4,8%) области.



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение количества выданных кредитов наличными эксперты наблюдали с августа по декабрь 2024 года. Пик падения показателя пришелся на завершение прошлого года. Несмотря на рост в январе, говорить об окончании периода сокращения выдачи кредитов довольно рано, уверен А. Волков.