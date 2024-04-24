Госавтоинспекция Свердловской области в ходе операции «Нелегальный перевозчик. Такси» оштрафовала 319 водителей

Порядка 70% водителей такси, работающих на территории Среднего Урала, ведут свою деятельность незаконно. Об этом ...24.04.2024 Порядка 70% водителей такси в Свердловской области работают незаконно
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. Порядка 70% водителей такси, работающих на территории Среднего Урала, ведут свою ...22.12.2023 В ходе рейда свердловской ГИБДД 20 машин нелегальных такси отправили на штрафстоянку
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Госавтоинспекция Свердловской области начала подводить итоги операции «Нелегальный ...14.03.2018 В Екатеринбурге ГИБДД призвала граждан не пользоваться приложениями по заказу такси
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2018. Управление ГИБДД по Свердловской области рекомендовало гражданам отказаться от заказа ...11.04.2017 В Екатеринбурге таксистов-нарушителей будут лишать разрешений на перевозку пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2017. В Екатеринбурге в ходе рейдов сотрудники ГИБДД выявили 40 нарушений правил дорожного ...