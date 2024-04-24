Госавтоинспекция Свердловской области в ходе операции «Нелегальный перевозчик. Такси» оштрафовала 319 водителей

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. Госавтоинспекция Свердловской области в ходе операции «Нелегальный перевозчик. Такси» остановила около 400 водителей такси, из них 319 были привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе, за нелегальную перевозку пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.



Рейды проходят на дорогах Среднего Урала с 17 по 27 февраля.



«Главная цель операции — обеспечить безопасность дорожного движения, выявить и пресечь случаи нелегальной перевозки пассажиров, а также устранить причины и условия, способствующие дорожно-транспортным происшествиям с участием нелегальных перевозчиков», — прокомментировали в пресс-службе.



Ранее автоинспекторы выявили незаконную перевозку пассажиров на трассе М-5 «Урал» в Чкаловском районе Екатеринбурга.