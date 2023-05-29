Свердловская область получит более 1 млрд руб. из федерального бюджета для развития туристической инфраструктуры на 2025-2027 годы

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Свердловская область получит средства на строительство восьми медицинских объектов в ...14.02.2023 Свердловская область получит более 500 млн рублей на реализацию общественных инициатив в сфере туризма
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении средств ...10.02.2023 Екатеринбург получит 38 млн рублей из федерального бюджета на проведение фестиваля Ural Music Night
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. На проведение фестиваля Ural Music Night, который состоится 23 июня 2023 года в ...24.09.2021 Свердловская область получила кредит почти в 12 млрд рублей на развитие инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. Свердловская область получит бюджетный кредит в 11 млрд 918 млн руб. на развитие ...24.11.2014 Свердловская область получит дополнительно из федерального бюджета 100 млн рублей на развитие АПК
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2014. Свердловская область получит дополнительно из федерального бюджета 100 млн руб. в ...