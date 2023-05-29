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Свердловская область получит более 1 млрд руб. из федерального бюджета для развития туристической инфраструктуры на 2025-2027 годы

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. Свердловская область получит более 1 млрд руб. из федерального бюджета для развития туристической инфраструктуры на 2025-2027 годы. Средства направят в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Соответствующее соглашение подписано между правительством Свердловской области и Минэкономразвития РФ, сообщает региональный департамент информполитики.

Заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин отметил, что Свердловская область занимает лидирующие позиции по объему привлеченных средств для развития туринфраструктуры из госбюджета.

«Также на эти цели в 2025 году дополнительно из областного бюджета будет направлено более 30 млн руб.»,— уточнил Д. Ионин.

Добавим, за последние два года в Свердловской области на развитие туристической инфраструктуры было направлено свыше 2,7 млрд руб., из них 1,2 млрд руб. — выделены из регионального и федерального бюджетов, и более 1,5 млрд руб. — средства инвесторов.

Благодаря этому удалось создать более чем 670 мест для размещения туристов и реализовать более 20 проектов по обустройству пляжной инфраструктуры, а также обустроить турцентры Екатеринбурга, Ирбита, Каменска-Уральского, был поддержан музыкальный фестиваль Ural Music Night.

Ранее УрБК писал, что региональные власти начали работу над проектом по созданию Кольцевого туристического автомобильного маршрута по достопримечательностям Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). По словам Дмитрия Ионина, маршрут позволит повысить интерес к туристическим местам и создать дополнительные условия для развития малого и среднего бизнеса (МСБ).
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