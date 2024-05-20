В ЦБ заявили, что делают все возможное для разблокировки активов частных инвесторов

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Центробанк делает все возможное для разблокировки замороженных в 2022-23 гг. активов ...Сегодня, 16:39 Эльвира Набиуллина: Оформлять в МФЦ отказ от цифрового рубля не требуется
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Цифровой рубль вводится для удобства граждан и бизнеса, а не для введения тотального ...Сегодня, 16:03 Эльвира Набиуллина: Обязанность банка — компенсировать человеку средства, если они перечислены на счет мошенников, который есть в нашей базе
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Банки обязаны компенсировать жертвам мошенников денежные средства, переведенные на ...20.05.2024 СПБ Банк сегодня подаст в OFAC обращение для разблокировки иностранных клиентских активов
УрБК, Москва, 20.05.2024. Юристы СПБ Банка планируют сегодня подать в Управление по контролю за зарубежными активами ...06.12.2023 «СПБ биржа» начала готовиться к обмену заблокированных за рубежом российских активов
УрБК, Москва, 06.12.2023. «СПБ биржа» начала подготовку к процессу обмена заблокированных за рубежом активов российских ...