В ЦБ заявили, что делают все возможное для разблокировки активов частных инвесторов

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Центробанк делает все возможное для разблокировки замороженных в 2022-23 гг. активов частных инвесторов. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на форуме «Кибербезопасность в финансах», проходящем в Екатеринбурге.



«После замораживания средств российских инвесторов, которые попали под санкции, мы вместе с правительством отрабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства. И определенная часть средств была высвобождена, около 570 миллиардов рублей, в том числе средства замороженных ценных бумаг. Это коснулось полутора миллионов человек».



По слова Эльвиры Набиуллиной, сейчас нет обсуждения больших схем, однако ЦБ делает все возможное для того, чтобы «восстановить абсолютно законные права наших российских граждан».