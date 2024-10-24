В Челябинской области выросли фиктивные поставки через границу

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2024. Как сообщает пресс-служба Челябинской таможни, инспекторы задержали на границе ...24.07.2024 Челябинская таможня пресекла ввоз 300 незадекларированных электроприборов из Казахстана
УрБК, Челябинск, 24.07.2024. Сотрудники Челябинской таможни и пограничного управления ФСБ России по Челябинской области ...22.06.2022 Челябинские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России 80 тонн сахара
УрБК, Челябинск, 22.06.2022. Сотрудники Челябинской таможни задержали более 80 т сахара, который незаконно пытались ...18.03.2022 Сотрудники Челябинской таможни пресекли вывоз из России 20 вагонов с сахаром
УрБК, Челябинск, 18.03.2021. Сотрудники Челябинской таможни совместно со специалистами пограничного управления ФСБ ...27.01.2022 Сотрудники Челябинской таможни в 2021 году изъяли более 26 тыс. единиц контрафактной продукции
УрБК, Челябинск, 27.01.2022. В 2021 году сотрудники Челябинской таможни изъяли более 26 тыс. единиц контрафактной ...