В Челябинской области выросли фиктивные поставки через границу

УрБК, Челябинск, 20.02.2025. В Челябинской области отмечается рост фиктивных поставок. Как сообщает пресс-служба Челябинской таможни, за январь 2025 года ФСБ России по Челябинской области и Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора совместно обнаружили 95 случаев фиктивных поставок в Россию из Казахстана.



«Более 2 тысяч тонн сельхозпродукции (фрукты и овощи) пытались ввезти без сопроводительных документов, подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки. Владельцы товара намеревались транспортировать груз от имени незарегистрированных предпринимателей», — сообщают специалисты таможни.



Все эти поставки признали фиктивными и вернули отправителям.



«Мы уделяем особое внимание данному направлению деятельности, так как подобные схемы приводят к неполному поступлению налоговых платежей в бюджет страны. При этом наша работа ориентирована как на повышение прозрачности бизнес-процессов, так и на обеспечение безопасности ввозимой на внутренний потребительский рынок продукции», — отмечает заместитель начальника таможни Станислав Васев.



Виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.