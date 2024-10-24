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В Челябинской области выросли фиктивные поставки через границу

УрБК, Челябинск, 20.02.2025. В Челябинской области отмечается рост фиктивных поставок. Как сообщает пресс-служба Челябинской таможни, за январь 2025 года ФСБ России по Челябинской области и Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора совместно обнаружили 95 случаев фиктивных поставок в Россию из Казахстана.

«Более 2 тысяч тонн сельхозпродукции (фрукты и овощи) пытались ввезти без сопроводительных документов, подтверждающих совершение внешнеэкономической сделки. Владельцы товара намеревались транспортировать груз от имени незарегистрированных предпринимателей», — сообщают специалисты таможни.

Все эти поставки признали фиктивными и вернули отправителям.

«Мы уделяем особое внимание данному направлению деятельности, так как подобные схемы приводят к неполному поступлению налоговых платежей в бюджет страны. При этом наша работа ориентирована как на повышение прозрачности бизнес-процессов, так и на обеспечение безопасности ввозимой на внутренний потребительский рынок продукции», — отмечает заместитель начальника таможни Станислав Васев.

Виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении.
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