Диспетчеры Свердловского Центра медицины катастроф в 2024 году приняли свыше 9,5 тысячи обращений

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В 2024 году в диспетчерский центр ТЦМК Свердловской области поступило 9 тыс. 529 обращений, из которых почти половина была оперативно обработана выездными бригадами. Также было проведено 3 тыс. 808 телефонных консультации и 1 тыс. 585 теле- и интернет-консультаций. Медики центра поддерживают и координируют работу районных больниц в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Заместитель главного врача Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Иван Фролов сообщил, что в 2024 году 67% всех выездов бригад завершились эвакуацией пациентов.



«Но бывают случаи, когда времени нет, необходимо оперировать на месте. Медики ТЦМК в прошлом году выполнили на базе районных больниц 632 хирургических вмешательства. Были чрезвычайные ситуации, когда помощь приходилось оказывать сразу нескольким пациентам с сочетанными и комбинированными повреждениями», — пояснил И. Фролов.



Отметим, что в Свердловской области действуют 39 вертолетных площадок, четыре из которых работают ежедневно. Воздушная эвакуация значительно сокращает время транспортировки. В частности, из воздушной гавани ТЦМК в Краснотурьинске, открытой губернатором Евгением Куйвашевым в 2020 году, перелет до Екатеринбурга занимает всего два часа. Это в три раза быстрее наземной транспортировки.