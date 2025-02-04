УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:44

Диспетчеры Свердловского Центра медицины катастроф в 2024 году приняли свыше 9,5 тысячи обращений

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В 2024 году в диспетчерский центр ТЦМК Свердловской области поступило 9 тыс. 529 обращений, из которых почти половина была оперативно обработана выездными бригадами. Также было проведено 3 тыс. 808 телефонных консультации и 1 тыс. 585 теле- и интернет-консультаций. Медики центра поддерживают и координируют работу районных больниц в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Заместитель главного врача Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Иван Фролов сообщил, что в 2024 году 67% всех выездов бригад завершились эвакуацией пациентов.

«Но бывают случаи, когда времени нет, необходимо оперировать на месте. Медики ТЦМК в прошлом году выполнили на базе районных больниц 632 хирургических вмешательства. Были чрезвычайные ситуации, когда помощь приходилось оказывать сразу нескольким пациентам с сочетанными и комбинированными повреждениями», — пояснил И. Фролов.

Отметим, что в Свердловской области действуют 39 вертолетных площадок, четыре из которых работают ежедневно. Воздушная эвакуация значительно сокращает время транспортировки. В частности, из воздушной гавани ТЦМК в Краснотурьинске, открытой губернатором Евгением Куйвашевым в 2020 году, перелет до Екатеринбурга занимает всего два часа. Это в три раза быстрее наземной транспортировки.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.02.2025 Число обращений свердловчан через Платформу обратной связи за год выросло в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Свердловской области число обращений через Платформу обратной связи (ПОС) за год ...

22.01.2025 В Свердловской области за прошлый год ввели в эксплуатацию 3,3 млн кв. м жилья

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. Свердловская область обновила годовой рекорд по вводу жилья. Соответствующая информация ...

22.06.2016 В Екатеринбурге при взлете опрокинулся вертолет Центра медицины катастроф

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2016. В Екатеринбурге при взлете опрокинулся вертолет «Ми-2» Центра медицины катастроф ...

26.12.2014 В Екатеринбурге в начале 2015 года откроется новый центр медицины катастроф

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2014. В январе 2015 года планируется открытие нового территориального центра медицины ...

19.07.2010 ОАО «МегаФон» представило на выставке «ИННОПРОМ-2010» реанимобиль и «Ситуационный центр»

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2010. Оператор мобильной связи ОАО «МегаФон» представил на выставке «ИННОПРОМ-2010» ...

Популярные новости
23.01.2025Молочные споры24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко31.01.2025Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города24.01.2025Президенту РФ Владимиру Путину представили достижения Свердловской области в продвижении модных брендов28.01.2025Инфляция стала двузначной
Архив новостей
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18