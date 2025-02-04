Диспетчеры Свердловского Центра медицины катастроф в 2024 году приняли свыше 9,5 тысячи обращений

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Свердловской области число обращений через Платформу обратной связи (ПОС) за год ...22.01.2025 В Свердловской области за прошлый год ввели в эксплуатацию 3,3 млн кв. м жилья
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. Свердловская область обновила годовой рекорд по вводу жилья. Соответствующая информация ...22.06.2016 В Екатеринбурге при взлете опрокинулся вертолет Центра медицины катастроф
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2016. В Екатеринбурге при взлете опрокинулся вертолет «Ми-2» Центра медицины катастроф ...26.12.2014 В Екатеринбурге в начале 2015 года откроется новый центр медицины катастроф
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2014. В январе 2015 года планируется открытие нового территориального центра медицины ...19.07.2010 ОАО «МегаФон» представило на выставке «ИННОПРОМ-2010» реанимобиль и «Ситуационный центр»
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2010. Оператор мобильной связи ОАО «МегаФон» представил на выставке «ИННОПРОМ-2010» ...