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Вчера, 18:01

Некоторые банки снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ

УрБК, Москва, 19.02.2025. Некоторые банки РФ начали снижать ставки по вкладам после заседания ЦБ, на котором было решено не повышать ключевую ставку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs.

В частности, ставки по депозитам понизили Т-банк и МКБ. Сбербанк также предупредил клиентов о предстоящем снижении ставок.

Так, Т-банк снизил максимальную ставку до 20,13% (на 3,89 п. п.), а также ставки по вкладам на 7-24 месяца — до 16,5-19,56% (на 1-4,63 п. п) и по пополняемому вкладу на 17-24 месяца — до 13-14,76% (на 1-1,31 п. п.).

МКБ понизил ставки по вкладу по вкладу «МКБ.Премиум» на срок 3-36 месяцев до 14-21,5% (на 0,2-1,1 п.п), а также на 0,5-1 п. п — по массовым вкладам в рублях на все сроки.

Сбербанк с 22 февраля снизит ставку по линейке «Лучший %» до 22%, а для клиентов уровня «Премьер» — до 22,25%.

Ранее на заседании 14 февраля ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, не исключив, впрочем, возможность ее повышения в будущем.
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