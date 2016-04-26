Некоторые банки снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ

УрБК, Москва, 26.04.2016. Сбербанк снизил ставки по вкладам населения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ...07.04.2015 Банк «ЮГРА» снизил ставки по рублевым вкладам
УрБК, Москва, 07.04.2015. Банк «ЮГРА» понизил ставки по вкладам для рублевых вложений. Теперь вклад «Социальная защита» ...02.04.2015 Сбербанк России снизил ставки по вкладам
УрБК, Москва, 02.04.2015. Сбербанк России снизил ставки по вкладам в рублях для массовых клиентов в среднем на 1 ...24.12.2014 Банки начали снижать ставки по вкладам
УрБК, Москва, 24.12.2014. Ряд частных банков, повысивших ставки на прошлой неделе по вкладам свыше 20% годовых, теперь ...06.11.2009 Сбербанк России снизил ставки по вкладам
УрБК, Москва, 06.11.2009. Сбербанк России снизил ставки по вкладам в среднем на один процентный пункт, сообщает РИА ...