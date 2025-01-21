Свердловские власти осмотрели новую школу в Пышме

Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. «Атомстройкомплекс» построил новую начальную школу в поселке Пышма. Здание было введено в эксплуатацию под Новый год, а сейчас его наполняют мебелью и оборудованием. Ученики приступят к занятиям в будущем учебном году. Накануне готовность объекта оценили первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков и министр строительства Григорий Сурганов, сообщает пресс-служба «Атома».«На реализацию долгожданного проекта новой школы направлено более 1 млрд руб. Строительство здания площадью свыше 10 тыс. кв. м велось по поручению губернатора Евгения Куйвашева в рамках целевой программы «Современный облик сельских территорий». Результат впечатляет! Те новшества, которые применяются в современных школах Екатеринбурга, применили и здесь», — рассказал Алексей Шмыков.Здание школы включает актовый зал на 108 мест с необходимой аппаратурой, в котором предусмотрены гримерные и помещения для хранения костюмов, декораций и бутафории, музыкальных инструментов. Также имеется информационный центр с мультимедийной аудиторией для проведения семинаров и образовательных мероприятий. Школьная столовая рассчитана на 200 посадочных мест. Она оснащена современным оборудованием и линией раздачи.«Школа получилась хорошая, с красивым благоустройством, великолепным стадионом — второго такого в Пышме нет. Думаю, дети будут учиться здесь с удовольствием! Важно, чтобы удалось доукомплектовать штат и обеспечить профессиональную эксплуатацию тем сложным инженерным системам, которые здесь реализованы. Мы со своей стороны еще в течение пяти лет будем следить за зданием в рамках гарантийных обязательств», — отметил директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Олег Минкин.Отметим, что девелопер «Атомстройкомплекс» — один из ключевых партнеров правительства Свердловской области в проектировании и строительстве образовательных учреждений. Им было возведено более трех десятков образовательных учреждений, в том числе, Уральский губернаторский лицей, а также в рамках частно-государственного партнерства — две школы в Екатеринбурге.