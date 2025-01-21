«Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Пышме

Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»

Специалисты «Атомстройкомплекса» завершают строительство новой начальной школы на 400 мест в поселке Пышма. Объект возводится по целевой программе «Современный облик сельских территорий». Рабочие уже установили рельсовые системы под интерактивные доски в учебных классах и завершили монтаж стационарного оборудования. Качество проведенных работ на объекте оценил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.«Доступность образования является одним из приоритетов государственной политики, поэтому мы исполнили поручение губернатора Евгения Куйвашева — ввели школу в эксплуатацию. Это долгожданный объект, который очень нужен Пышме. Сегодня здесь завершаются косметические работы, устраняются мелкие недоделки. Мы осмотрели спортзал, пищеблок, актовый зал. В целом объектом довольны, все сделано качественно. Установлены малые архитектурные формы. Здесь обустроен хороший стадион. Уже закуплено учебное оборудование и мебель, впереди — клининг. Уверен, что юные жители города будут довольны новой школой», — отметил Г. Сурганов.Меблировку школы и оснащение кабинетов учебными материалами начнут после окончания клининговых работ. За эту часть работ отвечает государственный заказчик — УКС Свердловской области и администрация ГО Пышма.Благодаря новой школе ученики получат знания и навыки, необходимые для успешной жизни в современном мире. Также образовательное учреждение станет культурным центром поселка, где ученики смогут познакомиться с историей малой родины. Для этих целей на втором этаже школьного здания разместили музей истории поселка Пышма. Его площадь составляет 102,8 кв. м. К настоящему моменту мастера завершили отделку помещения, а после передачи объекта начнется монтаж необходимых экспозиций. Кроме того, в новой школе есть актовый зал, который рассчитан на 108 мест. Помещение будут использовать для проведения концертов, утренников и собраний. Оно оборудовано всей необходимой аппаратурой, здесь предусмотрены гримерные и помещения для хранения костюмов, декораций, бутафории, музыкальных инструментов.Школа оснащена современными кабинетами для изучения иностранного языка, информатики и внеклассных занятий, а также помещениями для работы специалистов — психолога, логопеда и педагога-дефектолога. В техническом подвале размещено основное инженерное оборудование, включая индивидуальный тепловой пункт и насосную, что свидетельствует о высоком уровне инфраструктуры. Пищеблок на 200 мест готов к работе и оборудован всей необходимой техникой для приготовления и раздачи пищи.Внешний вид новой школы продуман с учетом удобства всех посетителей, включая маломобильных людей. Входная группа расположена на уровне земли, что обеспечивает легкий доступ гостям. Перед зданием проведено благоустройство: заасфальтированы дорожки и уложен газон, а также выполнено озеленение территории, что создает комфортную атмосферу.Напомним, что «Атомстройкомплекс» является крупнейшим строительным холдингом на Среднем Урале. За 29 лет работы уральский девелопер построил более 200 жилых, коммерческих и социальных объектов, в том числе, более 30 детских садов и школ. Общая площадь всех введенных объектов составила более 3,5 млн кв. м.