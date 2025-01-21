УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
21.01.2025

«Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Пышме

Специалисты «Атомстройкомплекса» завершают строительство новой начальной школы на 400 мест в поселке Пышма. Объект возводится по целевой программе «Современный облик сельских территорий». Рабочие уже установили рельсовые системы под интерактивные доски в учебных классах и завершили монтаж стационарного оборудования. Качество проведенных работ на объекте оценил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

«Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Пышме

«Доступность образования является одним из приоритетов государственной политики, поэтому мы исполнили поручение губернатора Евгения Куйвашева — ввели школу в эксплуатацию. Это долгожданный объект, который очень нужен Пышме. Сегодня здесь завершаются косметические работы, устраняются мелкие недоделки. Мы осмотрели спортзал, пищеблок, актовый зал. В целом объектом довольны, все сделано качественно. Установлены малые архитектурные формы. Здесь обустроен хороший стадион. Уже закуплено учебное оборудование и мебель, впереди — клининг. Уверен, что юные жители города будут довольны новой школой», — отметил Г. Сурганов.

Меблировку школы и оснащение кабинетов учебными материалами начнут после окончания клининговых работ. За эту часть работ отвечает государственный заказчик — УКС Свердловской области и администрация ГО Пышма.

«Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Пышме

Благодаря новой школе ученики получат знания и навыки, необходимые для успешной жизни в современном мире. Также образовательное учреждение станет культурным центром поселка, где ученики смогут познакомиться с историей малой родины. Для этих целей на втором этаже школьного здания разместили музей истории поселка Пышма. Его площадь составляет 102,8 кв. м. К настоящему моменту мастера завершили отделку помещения, а после передачи объекта начнется монтаж необходимых экспозиций. Кроме того, в новой школе есть актовый зал, который рассчитан на 108 мест. Помещение будут использовать для проведения концертов, утренников и собраний. Оно оборудовано всей необходимой аппаратурой, здесь предусмотрены гримерные и помещения для хранения костюмов, декораций, бутафории, музыкальных инструментов.

Школа оснащена современными кабинетами для изучения иностранного языка, информатики и внеклассных занятий, а также помещениями для работы специалистов — психолога, логопеда и педагога-дефектолога. В техническом подвале размещено основное инженерное оборудование, включая индивидуальный тепловой пункт и насосную, что свидетельствует о высоком уровне инфраструктуры. Пищеблок на 200 мест готов к работе и оборудован всей необходимой техникой для приготовления и раздачи пищи.

«Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Пышме

Внешний вид новой школы продуман с учетом удобства всех посетителей, включая маломобильных людей. Входная группа расположена на уровне земли, что обеспечивает легкий доступ гостям. Перед зданием проведено благоустройство: заасфальтированы дорожки и уложен газон, а также выполнено озеленение территории, что создает комфортную атмосферу.

Напомним, что «Атомстройкомплекс» является крупнейшим строительным холдингом на Среднем Урале. За 29 лет работы уральский девелопер построил более 200 жилых, коммерческих и социальных объектов, в том числе, более 30 детских садов и школ. Общая площадь всех введенных объектов составила более 3,5 млн кв. м.

Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
21.01.2025 В Пышме строители завершили возведение школы на 400 мест

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. В поселке Пышма Свердловской области строители компании «Атомстройкомплекс» завершили ...

01.11.2024 «Атомстройкомплекс» возводит в Пышме школу площадью 10 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2024. «Атомстройкомплекс» возводит в ПГТ Пышма школу площадью 10 тыс. кв. метров. Об этом ...

05.03.2024 До ввода — 10%

«Атомстройкомплекс» завершает строительство школы на 1,2 тыс. мест в Академическом районе Екатеринбурга ...

01.08.2023 Строители «Атомстройкомплекса» приступили к отделке фасадов и благоустройству территории школы № 41 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к благоустройству территории и отделке ...

30.07.2021 В Екатеринбурге открыли школу № 80 на 1,1 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга открылась школа № 80, в которой смогут ...

Популярные новости
27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру26.12.2024Рынок справится27.12.2024Пассажирам аэропорта Кольцово в праздники доступно 80 маршрутов для путешествий
Архив новостей
Январь 2025 (274)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18