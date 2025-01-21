В Пышме строители завершили возведение школы на 400 мест

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2024. «Атомстройкомплекс» возводит в ПГТ Пышма школу площадью 10 тыс. кв. метров. Об этом ...14.06.2024 «Атомстройкомплекс» заканчивает строительство школы в Верхней Пышме
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Специалисты холдинга «Атомстройкомплекс» завершили работы по возведению каркаса и стен ...05.03.2024 До ввода — 10%
«Атомстройкомплекс» завершает строительство школы на 1,2 тыс. мест в Академическом районе Екатеринбурга ...24.01.2024 «Атомстройкомплекс» построит современную школу на 400 мест в Пышме
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В поселке городского типа Пышма в Свердловской области компания «Атомстройкомплекс» ...01.08.2023 Строители «Атомстройкомплекса» приступили к отделке фасадов и благоустройству территории школы № 41 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к благоустройству территории и отделке ...