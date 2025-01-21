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21.01.2025

В Пышме строители завершили возведение школы на 400 мест

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. В поселке Пышма Свердловской области строители компании «Атомстройкомплекс» завершили возведение школы на 400 мест, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

В Пышме строители завершили возведение школы на 400 мест
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

«Доступность образования является одним из приоритетов государственной политики, поэтому мы исполнили поручение губернатора Евгения Куйвашева — ввели школу в эксплуатацию. Это долгожданный объект, который очень нужен Пышме. Сегодня здесь завершаются косметические работы, устраняются мелкие недоделки», — сказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, отметив, что рядом со школой расположен просторный стадион и установлены малые архитектурные формы.

В классах рабочие установили рельсовые системы под интерактивные доски и смонтировали стационарное оборудование. Пищеблок рассчитан на 200 мест и оснащен холодильным оборудованием. В техническом подвале установлены индивидуальный тепловой пункт и вентиляционная камера. На втором этаже находится музей истории поселка Пышма. Строители закончили его отделку, а после передачи объекта начнется монтаж экспозиций.

Отмечается, что новая школа станет не только местом для получения образования, но и для культурного развития.
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