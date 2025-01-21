В Пышме строители завершили возведение школы на 400 мест

Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. В поселке Пышма Свердловской области строители компании «Атомстройкомплекс» завершили возведение школы на 400 мест, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.«Доступность образования является одним из приоритетов государственной политики, поэтому мы исполнили поручение губернатора Евгения Куйвашева — ввели школу в эксплуатацию. Это долгожданный объект, который очень нужен Пышме. Сегодня здесь завершаются косметические работы, устраняются мелкие недоделки», — сказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, отметив, что рядом со школой расположен просторный стадион и установлены малые архитектурные формы.В классах рабочие установили рельсовые системы под интерактивные доски и смонтировали стационарное оборудование. Пищеблок рассчитан на 200 мест и оснащен холодильным оборудованием. В техническом подвале установлены индивидуальный тепловой пункт и вентиляционная камера. На втором этаже находится музей истории поселка Пышма. Строители закончили его отделку, а после передачи объекта начнется монтаж экспозиций.Отмечается, что новая школа станет не только местом для получения образования, но и для культурного развития.