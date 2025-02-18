40% похищенных мошенниками у россиян средств были взяты в кредит

УрБК, Москва, 19.02.2025. Банк России с октября 2025 года обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников. ...18.02.2025 Чаще всего на уловки кибермошенников попадаются женщины в возрасте от 25 до 44 лет
УрБК, Москва, 18.02.2025. Чаще всего на уловки кибермошенников попадаются женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним ...14.02.2024 ЦБ предложил установить период охлаждения при выдаче кредитов от 1 млн рублей
УрБК, Москва, 14.02.2024. Банк России предложил установить период охлаждения при выдаче кредитов на сумму от 1 млн руб. ...07.11.2019 Почти 90% россиян со средним достатком пользуются кредитными картами
УрБК, Москва, 07.11.2019. Почти 90% опрошенных россиян со средним достатком регулярно пользуются кредитными картами. Об ...29.10.2012 НАФИ: половина россиян ни разу не брала кредит в банке
УрБК, Москва, 29.10.2012. Половина россиян (51%) не имеют опыта банковского кредитования. Неохваченными оказались либо ...