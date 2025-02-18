40% похищенных мошенниками у россиян средств были взяты в кредит

УрБК, Москва, 19.02.2025. Банк России с октября 2025 года обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников. ...

Чаще всего на уловки кибермошенников попадаются женщины в возрасте от 25 до 44 лет

УрБК, Москва, 18.02.2025. Чаще всего на уловки кибермошенников попадаются женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним ...