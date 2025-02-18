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Вчера, 15:31

40% похищенных мошенниками у россиян средств были взяты в кредит

УрБК, Москва, 19.02.2025. 40% похищенных мошенниками у россиян средств были взяты в кредит. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

По ее словам, масштаб кредитного мошенничества в стране заметно вырос. В прошлом году данный показатель составлял 20%.

Ранее ЦБ сообщал, что на уловки кибермошенников чаще попадаются женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием.
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