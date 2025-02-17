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Вчера, 11:03

Чаще всего на уловки кибермошенников попадаются женщины в возрасте от 25 до 44 лет

УрБК, Москва, 18.02.2025. Чаще всего на уловки кибермошенников попадаются женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием. Обычно это городские жительницы, говорится в материалах Банка России.

Представители регулятора также отметили, что среди пострадавших в 2024 году незначительно увеличилась доля пожилых людей.

Ранее УрБК писал, что мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах. В случае неуплаты они угрожают штрафами и арестом имущества.
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