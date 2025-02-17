Чаще всего на уловки кибермошенников попадаются женщины в возрасте от 25 до 44 лет

Материалы по теме

Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах

УрБК, Москва, 17.02.2025. Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах. В случае ...

В Свердловской области выезд за границу закрыт для 141 тыс. должников

На Среднем Урале 141 тыс. человек ограничены в праве выезда за пределы РФ из-за имеющихся задолженностей. Об этом ...

В Свердловской области выезд за границу закрыт для 141 тыс. должников

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. На Среднем Урале 141 тыс. человек ограничены в праве выезда за пределы РФ из-за ...

Почти 30% жителей Челябинска не чувствуют себя в безопасности при посещении городских ТРЦ

УрБК, Челябинск, 12.07.2018. Среди опрошенных жителей Челябинска 30% не чувствуют себя в безопасности при посещении ...

В России мигранты из СНГ отправляют на родину до 40% своих доходов

УрБК, Москва, 05.07.2018. Мигранты из СНГ отправляют на родину до 40% своих доходов, большинство из них составляют ...