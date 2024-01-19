Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Мошенники освоили новую схему обмана: на электронные почты они рассылают письма якобы ...01.04.2022 Свердловское УФНС предупредило налогоплательщиков о новых случаях мошенничества
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. Налогоплательщики из Свердловской области пожаловались на новые случаи мошенничества. ...18.03.2022 В Свердловской области мошенники начали присылать должникам электронные письма от имени судебных приставов
УрБК, Екатеринбург, 18.03.2022. В Свердловской области начал распространяться новый вид мошенничества. Злоумышленники ...20.05.2019 Мошенники разработали алгоритм, позволяющий им снять деньги через терминалы Сбербанка
УрБК, Москва, 20.05.2019. В терминалах Сбербанка участились случаи хищения средств, пишет «Коммерсантъ». Алгоритм ...26.08.2014 Мошенники пытаются получить банковские счета налогоплательщиков, рассылая письма от имени ФНС
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2014. Федеральная налоговая служба России зафиксировала случаи мошенничества, когда ...