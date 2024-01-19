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Вчера, 15:05

Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах

УрБК, Москва, 17.02.2025. Мошенники начали рассылать письма от имени ведомств о якобы просроченных платежах. В случае неуплаты они угрожают штрафами и арестом имущества, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Уточняется, что в рассылаемых уведомлениях указана конкретная сумма, QR-код или ссылка для перехода к оплате. Проводить операцию предлагается через Систему быстрых платежей (СПБ). Иногда злоумышленники обещают сделать скидку при мгновенной оплате.

Ранее УрБК писал, что в Свердловской области участились случаи мошенничества с применением технологии обмена данными NFC.
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