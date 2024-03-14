ЕВРАЗ КГОК провел капремонт столовой для сотрудников за 47 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В 2023 году руководство ЕВРАЗ КГОК направило более 10 млн руб. на реализацию ...11.11.2022 ЕВРАЗ КГОК за 30 млн рублей модернизировал столовую для работников ремонтного цеха
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. ЕВРАЗ КГОК направил 30 млн руб. на реконструкцию столовой в цехе по ремонту ...05.04.2021 ЕВРАЗ КГОК произвел 100 тыс. тонн окатышей для завода в Турции
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. ЕВРАЗ Качканарский ГОК отгрузил 100 тыс. т окатышей на металлургическое предприятие ...09.02.2018 ЕВРАЗ НТМК направил 35 млн рублей на ремонт заводской столовой
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2018. ЕВРАЗ НТМК завершил ремонт столовой в цехе по ремонту металлургического оборудования № ...14.02.2017 Уральские предприятия ЕВРАЗа в 2016 году потратили на улучшение условий труда 140 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК в 2016 продолжали осуществлять программы по улучшению условий ...