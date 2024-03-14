ЕВРАЗ КГОК провел капремонт столовой для сотрудников за 47 млн рублей

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. ЕВРАЗ КГОК провел капремонт столовой для сотрудников за 47 млн руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.«Мы уделяем большое внимание социальным вопросам, в числе которых организация здорового и качественного питания. Обновленная столовая соответствует всем современным требованиям, что благоприятно скажется на настроении и здоровье наших сотрудников», — отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Дмитрий Рыбакин.Ремонт столовой — часть программы по улучшению условий труда работников и обновлению непроизводственных помещений. Обеденный зал был увеличен до пятидесяти посадочных мест, проведена замена отопления и других систем, закуплено современное оборудование. Также расширен ассортимент блюд здорового питания: в него включены каши, овощные гарниры и витаминные напитки.