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ЕВРАЗ КГОК провел капремонт столовой для сотрудников за 47 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. ЕВРАЗ КГОК провел капремонт столовой для сотрудников за 47 млн руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ КГОК провел капремонт столовой для сотрудников за 47 млн рублей
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Мы уделяем большое внимание социальным вопросам, в числе которых организация здорового и качественного питания. Обновленная столовая соответствует всем современным требованиям, что благоприятно скажется на настроении и здоровье наших сотрудников», — отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Дмитрий Рыбакин.

Ремонт столовой — часть программы по улучшению условий труда работников и обновлению непроизводственных помещений. Обеденный зал был увеличен до пятидесяти посадочных мест, проведена замена отопления и других систем, закуплено современное оборудование. Также расширен ассортимент блюд здорового питания: в него включены каши, овощные гарниры и витаминные напитки.
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