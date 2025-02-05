Кольцовские таможенники обнаружили у прилетевшей из Индии женщины 23 кг незадекларированных подарков

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили у 46-летней жительницы Тюмени, прилетевшей рейсом из Гоа, 23 кг незадекларированных подарков, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Женщина привезла с собой около 350 сувенирных фигурок, благовоний, украшений, головных уборов, а также женскую и мужскую одежду. Она признала свою вину и пояснила, что все товары привезла в качестве подарков, о таможенных правилах не знала.



В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.