Кольцовские таможенники обнаружили у прилетевшей из Индии женщины 23 кг незадекларированных подарков

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажирки, прибывшей из ...06.12.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки более 12 кг незадекларированных сувениров
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2024. Инспекторы таможенного поста аэропорта Кольцово обнаружили в чемодане у пассажирки, ...04.09.2024 Кольцовские таможенники задержали туристку, которая привезла из Дубая 25 кораллов
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. В аэропорту Кольцово инспекторы таможни задержали жительницу Челябинска, которая ...25.03.2024 В Екатеринбурге таможенники аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира 300 шампуров и 40 пакетов со специями
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже пассажира рейса Худжанд — ...04.03.2024 Таможенники Кольцово задержали женщину с двумя чемоданами незадекларированной парфюмерной продукции общим весом 38 кг
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Екатеринбурге в «зеленом коридоре» аэропорта «Кольцово» таможенники остановили ...