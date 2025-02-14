Официальный курс доллара США снизился до 91,34 руб., евро — до 95,67 руб.

УрБК, Москва, 19.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 февраля 2024 года. Курс доллара США снизился на 9 коп., до 91,34 руб., евро — на 14 коп., до 95,67 руб.