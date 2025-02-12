В Свердловской области в ближайшую неделю ожидается смог

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Уральский гидрометеоцентр предупредил жителей Свердловской области о появлении смога, говорится в Telegram-канале организации. Предупреждение действует в период с 18 по 25 февраля.

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