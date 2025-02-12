В Свердловской области в ближайшую неделю ожидается смог

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В Свердловской области 13 февраля местами ожидается ветер с порывами до 25 м/с. Об этом ...09.01.2025 МЧС продлило предупреждение о сильном ветре в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. МЧС России продлило предупреждение о сильном ветре в Свердловской области до 10 января, ...31.08.2023 На Среднем Урале штормовое предупреждение продлили на 1 сентября
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Предупреждение о шторме на Среднем Урале продлили на 1 сентября. Информация ...30.08.2023 В Свердловской области продлили штормовое предупреждение на 31 августа
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. Предупреждение о шторме на Среднем Урале продлили на 31 августа. Информация ...18.02.2021 В Свердловской области ожидается смог до конца недели
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. В Свердловской области синоптики прогнозируют смог до вечера 21 февраля. Об этом ...