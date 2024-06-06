«МегаФон» усилил безопасность покупателей федеральной ювелирной сети

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. «МегаФон» усилил безопасность покупателей федеральной ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ», объединив в единую сеть на облачной платформе более тысячи устройств видеонаблюдения. Такое решение поможет удаленно решать производственные задачи, а также повысит безопасность и комфорт клиентов. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



Оператор предоставил ювелирной сети серверы, а его специалисты интегрировали в IT-инфраструктуру компании облачное решение для сбора и хранения данных с видеокамер в офисах и точках продаж от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Данные доступны в режиме реального времени, а управление происходит централизованно, позволяя вовремя реагировать на внештатные ситуации и оценивать качество работы с клиентами.



«Мы уже много лет предоставляем решения по видеонаблюдению и аналитике для разных сфер бизнеса. С помощью систем наблюдения наши клиенты отслеживают работоспособность своей инфраструктуры от газопроводов до складских помещений, контролируют движение беспилотных транспортных средств, прогнозируют туристические потоки и много другое. В этот раз мы помогли крупнейшей ювелирной сети страны усилить безопасность салонов по всей стране. В перспективе, единая система видеонаблюдения ювелирной сети может стать основой для внедрения видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта, которая автоматически отслеживает и анализирует десятки важнейших параметров для бизнеса. Например, определять время ожидания, делать транскрибацию и анализ диалога продавца и клиента, распознавать нагрузку на персонал, выявлять пиковые нагрузки в магазинах, оптимизировать рабочее время», — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.