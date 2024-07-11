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Вчера, 12:00

В Екатеринбурге за 2024 года выдали разрешения на строительство 2,8 млн кв. м жилья

В Екатеринбурге за 2024 год выдали разрешения на строительство 2,8 млн кв. м жилья, что намного больше, чем в 2023 году (1,6 млн). Об этом рассказал на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» заместитель главы города Рустам Галямов.

Также он отметил, что городские власти полностью выполнили все поставленные задачи по вводу жилья, которые были поставлены в начале прошлого года.

«Если перейти к сухим цифрам, то жилье было введено плюс-минус 250 тыс. — это ИЖС, все остальное — многоквартирные дома. Если сравнивать с 2023 годом, где мы ввели 1 млн 850 тыс., то есть сопоставимые цифры, какого-то спада не было. Задача на начало года была — 1 млн 750 тыс., и мы ее выполнили», — заявил Рустам Галямов.

Также он добавил, что за год в городе ввели в эксплуатацию три большие школы.

«Это школа на улице Рощинской на 1500 мест, которая была построена за достаточно короткий срок. Это школа на улице Советской на 1500 мест и школа в 17-м квартале района Академического на 1200 мест», — отметил Рустам Галямов.

По его словам, в Екатеринбурге также строятся детские сады и другие социальные объекты. Многие из них появляются в рамках реализации проектов комплексного развития территорий.
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