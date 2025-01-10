В Екатеринбурге за 2024 год выдали разрешения на строительство 2,8 млн кв. м жилья

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. По итогам 2024 года в Екатеринбурге было введено 1,8 млн кв. м жилья, сообщает ...11.07.2024 Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов рассказал о судьбе недостроев в центре города
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Администрация Екатеринбурга ведет работу по ликвидации или реконструкции ряда ...19.07.2023 Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов проинспектировал строительство улиц на Уктусе и в Новокольцовском
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов проконтролировал строительство ...17.03.2023 В Екатеринбурге планируется ввести 1,6 млн кв. метров жилья за 2023 год
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В Екатеринбурге за 2023 год планируется ввести почти 1,6 млн кв. м. жилья. Об этом ...30.06.2021 По итогам года в Екатеринбурге планируется ввод 1,5 млн кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2021. Общий ввод жилья по итогам года может составить около 1,5 млн кв. м. Об этом сообщает ...