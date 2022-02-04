Свердловская область занимает шестое место в рейтинге регионов по активности населения на бирже

Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых индивидуальных ...04.02.2022 Свердловчане открыли 162 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу ...07.12.2021 Свердловчане открыли 155 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Свердловская область занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых ...07.09.2021 Свердловчане открыли 143 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. Свердловская область занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых ...05.06.2020 Свердловская область занимает шестое место среди регионов РФ по числу выданных льготных ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2020. Свердловская область занимает шестое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок ...