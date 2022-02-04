Свердловская область занимает шестое место в рейтинге регионов по активности населения на бирже

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Свердловская область занимает шестое место в рейтинге регионов по числу физических лиц, имеющих брокерские счета, сообщается на сайте Мосбиржи.



На Среднем Урале такие счета открыты у 0,78 млн человек. По этому показателю регион уступает только Москве (2,1 млн), Московской области (1,3 млн), Санкт-Петербургу (1 млн), Краснодарскому краю (0,85 млн) и Башкортостану (0,8 млн).



Кроме того, в Свердловской области открыто 169,4 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов. По данному показателю регион занимает четвертое место в стране.