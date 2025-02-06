Официальный курс доллара США вырос до 91,43 руб., евро — до 95,80 руб.

УрБК, Москва, 06.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2024 года. Курс ...05.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 98,53 руб., евро вырос до 102,69 руб.
УрБК, Москва, 05.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 февраля 2024 года. Курс ...04.02.2025 Официальный курс доллара США вырос до 99,94 руб., евро — до 102,49 руб.
УрБК, Москва, 04.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 февраля 2024 года. Курс ...30.01.2025 Официальный курс доллара США вырос до 98,01 руб., евро — до 102,40 руб.
УрБК, Москва, 30.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2024 года. Курс ...15.01.2025 Официальный курс доллара США вырос до 103,44 руб., евро — до 106,25 руб.
УрБК, Москва, 15.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 января 2024 года. Курс ...