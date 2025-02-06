Официальный курс доллара США вырос до 91,43 руб., евро — до 95,80 руб.

УрБК, Москва, 18.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 февраля 2024 года. Курс доллара США вырос на 1 руб. 12 коп., до 91,43 руб., евро — на 92 коп., до 95,80 руб.