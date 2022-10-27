МЭР: Рост экономики РФ перестал быть фронтальным

УрБК, Москва, 27.10.2022. Ситуация в российской экономике стабилизировалась, показатели превысили ожидания. С IV ...25.06.2015 МЭР: восстановительный рост экономики страны начнется в 2016 году
УрБК, Москва, 25.06.2015. Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев не может дать оценку прогнозу по развитию ...04.12.2014 Среднесуточный рост цен за один день декабря составил 0,06%
УрБК, Москва, 04.12.2014. Инфляция в России за период с 25 ноября по 1 декабря составила 0,3%, сообщает Росстат. Две ...29.01.2014 В 2013 году рост ВВП составил 1,4%
УрБК, Москва, 29.01.2014. Рост экономики России по итогам 2013 года составил 1,4%. Такую цифру озвучил в ходе своего ...11.09.2009 Владимир Путин увидел в экономике России признаки стабилизации
Премьер-министр РФ Владимир Путин отмечает позитивные тенденции в российской экономике и первые признаки стабилизации. ...