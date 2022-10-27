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Вчера, 18:01

МЭР: Рост экономики РФ перестал быть фронтальным

УрБК, Москва, 17.02.2025. Рост экономики РФ перестал быть фронтальным. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на коллегии министерства, пишет ТАСС.

«Вместе с тем сейчас мы видим первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным», — сказал министр.

По его словам, замедление наблюдается в пищевой и химической промышленности, деревообработке, а также в различных отраслях машиностроения.
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