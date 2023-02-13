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Вчера, 15:05

Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по качеству жизни

Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни, который составило РИА «Новости».

При расчете рейтинга учитывалось 66 различных показателей, связанных с доходами населения, ситуацией на рынке труда, демографией, уровнем развития инфраструктуры, климатическими условиями, развитием малого и среднего бизнеса, жилищным строительством.

В топ-5 рейтинга попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан.

Далее идут Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ.
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