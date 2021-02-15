Свердловская область заняла 14 место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Свердловская область в 2022 году заняла 14 место по оценке качества жизни регионов России, набрав 61,3 балла. В прошлом году Средний Урал был на 13 позиции с показателем в 59 баллов, говорится в исследовании РИА «Новости».



Так, в числе регионов Уральского федерального округа (УрФО) выше Свердловской области в рейтинге на 9 место поднялся Ханты-Мансийский автономный округ. Затем расположены Тюменская область (16 строка рейтинга), Ямало-Ненецкий автономный округ (17 место) и Челябинская область (24 место). Курганская область оказалась в числе регионов с одними из самых незначительных показателей по качеству жизни, заняв 77 место с 37 баллами.



«Баллы рейтинга начислялись на основании уровня доходов населения регионов, условий рынок труда, жилищных условий, уровня безопасности, демографической ситуации, экологических и климатических условий и т. д. Всего учитывались 67 аспектов», — говорится в сообщении.



По данным аналитики, лидерами рейтинга оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Регионы первой двадцатки имеют высокий уровень экономического развития. В этих областях проживает почти 50% населения страны, а также на них в целом приходится более 60% суммарного ВРП всех регионов.