Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по качеству жизни

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Свердловская область в 2022 году заняла 14 место по оценке качества жизни регионов ...21.02.2017 Свердловская область покинула топ-10 российских регионов по качеству жизни
Свердловская область по качеству жизни покинула десятку лучших российских регионов, опустившись за год на две позиции и ...21.02.2017 Свердловская область покинула топ-10 российских регионов по качеству жизни
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2017. Свердловская область по качеству жизни покинула десятку лучших российских регионов, ...22.03.2016 Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Свердловская область заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов России, который ...25.02.2016 Свердловская область сдает позиции в рейтинге регионов по качеству жизни
Свердловская область сдает позиции в рейтинге регионов по качеству жизни, который составило РИА «Рейтинг». Если по ...