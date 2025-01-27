В Челябинской области уничтожили 240 банок санкционных рыбных консервов

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. В Свердловской области с 9 по 23 января 2025 года выявили 270 т небезопасных рыбных ...14.01.2025 В Свердловской области изъяли из продажи более 500 тонн рыбных консервов неустановленного происхождения
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Сотрудники Россельхознадзора выявили в Свердловской области более 500 тонн рыбных ...12.07.2023 Челябинская таможня пресекла незаконный вывоз из страны 21 тонны рыбных консервов
УрБК, Челябинск, 12.07.2023. Челябинские таможенники и сотрудники регионального УФСБ России пресекли вывоз партии ...13.10.2022 Челябинский Россельхознадзор снял с продажи 5,5 тонны фальсифицированных рыбных консервов
УрБК, Челябинск, 13.10.2022. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям рекомендовало изъять из ...28.07.2015 Роспотребнадзор РФ запретил ввоз рыбных консервов из Латвии
УрБК, Москва, 28.07.2015. Роспотребнадзор РФ запретил ввоз рыбных консервов производства латвийского «Вентспилского ...