В Челябинской области уничтожили 240 банок санкционных рыбных консервов

УрБК, Челябинск, 17.02.2025. В Челябинской области уничтожили 240 банок санкционных рыбных консервов. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.



22 января владелец консервов пытался доставить из Казахстана в Россию 27,6 кг консервированной печени трески исландского производства, которая запрещена к ввозу и обороту на территории страны. К тому же, у продукции не было необходимой сопроводительной документации.



Собственника привлекли к административной ответственности. По его решению консервы были уничтожены путем сжигания.