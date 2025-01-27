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Вчера, 13:57

В Челябинской области уничтожили 240 банок санкционных рыбных консервов

УрБК, Челябинск, 17.02.2025. В Челябинской области уничтожили 240 банок санкционных рыбных консервов. Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

22 января владелец консервов пытался доставить из Казахстана в Россию 27,6 кг консервированной печени трески исландского производства, которая запрещена к ввозу и обороту на территории страны. К тому же, у продукции не было необходимой сопроводительной документации.

Собственника привлекли к административной ответственности. По его решению консервы были уничтожены путем сжигания.
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