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Вчера, 10:56

Оборот российской похоронной отрасли по итогам 2024 года увеличился на 7,7%

УрБК, Москва, 17.02.2025. Оборот российской похоронной отрасли по итогам 2024 года увеличился на 7,7%, до 108,3 млрд руб. Этот рост оказался ниже официального уровня инфляции в 9,52%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в предыдущие годы рынок рос более динамично. В 2022 году оборот увеличился на 10,6%, в 2023 году — на 11,5%.

Эксперты связывают замедление темпов роста с тем, что россияне стали чаще выбирать более бюджетный вариант погребения — кремацию.

Средняя стоимость услуг по кремации в России в октябре-декабре 2024 года составила 18,1 тыс. руб., тогда как услуги по захоронению в землю обошлись в 25,1 тыс. руб. Годовой прирост стоимости этих услуг составил 9,3% и 14,9% соответственно.
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