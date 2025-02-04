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ММК построит в Башкирии вторую «Эко-деревню»

УрБК, Магнитогорск, 14.02.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) построит в Башкирии вторую «Эко-деревню». Проект, предусматривающий продолжение развития инфраструктуры в районе горного курорта «Банное» в Абзелиловском районе республики, был представлен в ходе инвестчаса с участием главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Об этом сообщает пресс-служба Управление информации и общественных связей ММК.

ММК построит в Башкирии вторую «Эко-деревню»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«Проект аналогичен уже ставшему популярным комплексу «Эко-деревня» и разместится рядом с ним. Масштабирование данного формата туристического продукта в сторону увеличения количества и качества инфраструктуры станет еще одним важным шагом в развитии рекреационной системы горнолыжного курорта и экотуризма в регионе», — сказал заместитель генерального директора ПАО «ММК» по социальным вопросам Алексей Жлоба.

Отметим, что первый комплекс был открыт в декабре 2023 года. Он состоит из 20-ти четырехзвездочных современных гостевых домов. Инфраструктура включает в себя прогулочные дорожки, беседки, парковку, банный комплекс и другое.
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