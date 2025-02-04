ММК построит в Башкирии вторую «Эко-деревню»

УрБК, Магнитогорск, 04.02.2025. Всероссийский форум «Медиагора-2025» состоится с 6 по 9 февраля на площадке ...07.09.2023 На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный комплекс площадью 8 тыс. квадратных метров
УрБК, Магнитогорск, 07.09.2023. На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске построят термальный ...20.07.2022 Председателю совета директоров ММК вручили высшую награду республики Башкортостан
УрБК, Магнитогорск, 20.07.2022. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...14.08.2018 Управляющая компания «ММК-Курорт» представила планы по развитию курортов Абзаково и Банное
УрБК, Магнитогорск, 14.08.2018. ООО «Управляющая компания «ММК-Курорт» представила итоги работы в 2018 году и ...16.07.2010 Хамитов уже начал работу в должности врио главы Башкирии
Врио главы Башкирии Рустэм Хамитов приступил к исполнению своих обязанностей в Уфе, сообщил агентству ...