УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:42

Число выявленных в УрФО нелегальных участников финансового рынка за год снизилось на 17%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. Число выявленных в Уральском федеральном округе (УрФО) нелегальных участников финансового рынка за 2024 год снизилось на 17% по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Всего было выявлено 50 таких организаций. Большинство из них — черные кредиторы (92%). В Свердловской области выявили 21 такую нелегальную организацию, в Челябинской — 15, в Тюменской — 6, в Югре — 4, в Зауралье —2.

Нарушители часто действовали под вывесками ломбардов и МФО. Так, псевдоломбарды выдавали гражданам деньги под залог имущества, заключая договоры комиссии вместо оформления залога.

Напомним, что в целом по стране за 2024 год Банком России было выявлено более 9 тыс. нелегальных финансовых организаций, что в 1,6 раза больше, чем в предыдущем году.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.08.2024 В Свердловской области в I полугодии 2024 года ЦБ выявил 17 нелегальных участников финансового рынка

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. В I полугодии 2024 года в Свердловской области выявлено 17 организаций с признаками ...

21.02.2024 В УрФО в 2023 году почти на четверть снизилось число нелегальных участников финансового рынка

В 2023 году в регионах Уральского федерального округа Банк России выявил 66 компаний с признаками нелегальной ...

21.02.2024 В УрФО в 2023 году почти на четверть снизилось число нелегальных участников финансового рынка

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В 2023 году в регионах Уральского федерального округа Банк России выявил 66 компаний с ...

22.02.2022 Число выявленных на Среднем Урале нелегальных кредиторов за год выросло в два раза

Число выявленных Банком России в Свердловской области финансовых организаций с признаками нелегальной деятельности в ...

22.02.2022 Число выявленных на Среднем Урале нелегальных кредиторов за год выросло в два раза

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. Число выявленных Банком России в Свердловской области финансовых организаций с ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты23.01.2025Молочные споры15.01.2025Рынок новостроек обвалился на 40%24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко
Архив новостей
Февраль 2025 (276)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18