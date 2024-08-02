Число выявленных в УрФО нелегальных участников финансового рынка за год снизилось на 17%

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. В I полугодии 2024 года в Свердловской области выявлено 17 организаций с признаками ...21.02.2024 В УрФО в 2023 году почти на четверть снизилось число нелегальных участников финансового рынка
В 2023 году в регионах Уральского федерального округа Банк России выявил 66 компаний с признаками нелегальной ...21.02.2024 В УрФО в 2023 году почти на четверть снизилось число нелегальных участников финансового рынка
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В 2023 году в регионах Уральского федерального округа Банк России выявил 66 компаний с ...22.02.2022 Число выявленных на Среднем Урале нелегальных кредиторов за год выросло в два раза
Число выявленных Банком России в Свердловской области финансовых организаций с признаками нелегальной деятельности в ...22.02.2022 Число выявленных на Среднем Урале нелегальных кредиторов за год выросло в два раза
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. Число выявленных Банком России в Свердловской области финансовых организаций с ...