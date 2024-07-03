Свердловский минздрав предупредил персонал больниц о мошенниках

УрБК, Москва, 03.07.2024. Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан под видом сотрудников Почты России. ...13.06.2024 Мошенники под видом сотрудников «Екатеринбургэнергосбыта» запрашивают у горожан личные данные
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. АО «Екатеринбургэнергосбыт» направило своим абонентам письма с предупреждением о новых ...28.03.2024 ЦБ: Интернет-мошенники выдают себя за сотрудников ФНС РФ
Интернет-мошенники освоили новую схему преступления, предупреждает пресс-служба Центробанка. Злоумышленники ...28.03.2024 ЦБ: Интернет-мошенники выдают себя за сотрудников ФНС РФ
УрБК, Москва, 28.03.2024. Интернет-мошенники освоили новую схему преступления, предупреждает пресс-служба Центробанка. ...02.12.2019 Минздрав Свердловской области проведет проверку по факту жалоб 113 сотрудников ОДКБ на низкие зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков назначил проверку по ...