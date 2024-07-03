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Сегодня, 14:32

Свердловский минздрав предупредил персонал больниц о мошенниках

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. Минздрав Свердловской области выявил новую мошенническую схему, нацеленную на обман персонала больниц. Злоумышленники запрашивают личные данные медиков под видом налоговой службы. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

Злоумышленники стали рассылать в региональные больницы письма от имени Федеральной налоговой службы под предлогом сбора данных сотрудников. В письме они под надуманным предлогом просят медиков навести камеру на QR-код.

«Будьте бдительны, не предпринимайте никаких действий, указанных в этом письме», — говорится в сообщении Минздрава.
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