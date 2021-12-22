В России снизились темпы ввода новых базовых станций 4G

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УрБК, Екатеринбург, 28.05.2019. «МегаФон» с начала 2019 года нарастил число базовых станций стандарта LTE на 7%. Об ...

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УрБК, Екатеринбург, 11.07.22012. Компания ОАО «МегаФон» продолжает активное развитие сети связи на территории ...