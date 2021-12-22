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Сегодня, 13:31

В России снизились темпы ввода новых базовых станций 4G

УрБК, Москва, 14.02.2024. Прирост новых базовых станций 4G в России сократился до 3,9% в 2024 году по сравнению с 6,1% в 2023 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Vigo.

Тенденция к снижению темпов прироста станций 4G наблюдается с 2018 года. В 2019-2021 годах среднегодовой прирост составлял 14,3%, а за последние три года — 4,3%.

По оценкам аналитиков, снижение числа новых станций 4G вызвано уменьшением рентабельности их строительства из-за занятости большей части экономически привлекательных мест.
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