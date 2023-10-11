В Свердловской области в 2024 году собственники собрали на спецсчетах 6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Свердловской области досрочно завершили капитальный ремонт домов в 51 муниципалитете. ...17.08.2023 В Свердловской области размер взноса на капремонт в 2024 году не изменится
В Свердловской области в 2024 году размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах не изменится. Такое ...17.08.2023 В Свердловской области размер взноса на капремонт в 2024 году не изменится
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в 2024 году размер взноса за капитальный ремонт в ...10.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил программу капитальных ремонтов многоквартирных домов на 2024-2026 годы
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил региональную программу ...14.01.2022 В Екатеринбурге в 2022 году проведут капитальный ремонт 179 многоквартирных домов
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план капитального ремонта многоквартирных ...