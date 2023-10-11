В Свердловской области в 2024 году собственники собрали на спецсчетах 6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. В 2024 году в Свердловской области жильцы собрали на специальных счетах 6 млрд руб., из которых 4,1 млрд руб. пошли на капитальный ремонт. Наиболее часто проводились работы по обновлению внутренних инженерных систем, крыш, лифтов, фасадов и окон в местах общего пользования для улучшения энергоэффективности, информирует департамент информационной политики Среднего Урала.



На капремонт регулярно вносят платежи жители 27 тыс. многоквартирных домов региона. При этом около 6,5 тыс. домов аккумулируют средства на специальных счетах.



Отмечается, что популярность использования спецсчетов среди жителей Среднего Урала продолжает расти. С 2014 по 2024 годы число таких домов увеличилось более чем втрое — с 2 до 6,5 тыс. За десять лет общий объем средств, накопленных жителями на спецсчетах, превысил 35 млрд руб., а работы были проведены в 4,4 тыс. домах.