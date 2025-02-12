Официальный курс доллара США снизился до 91,03 руб., евро — до 94,92 руб.

УрБК, Москва, 14.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 февраля 2024 года. Курс доллара США снизился на 3 руб. 02 коп., до 91,03 руб., евро — на 3 руб. 09 коп., до 94,92 руб.