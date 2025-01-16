ЕВРАЗ НТМК внедрит в производство пять инновационных проектов акселератора УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. На промплощадке ЕВРАЗ НТМК успешно освоили производство тракторного башмака ТБ-288, ...17.09.2024 В научно-технической конференции молодых специалистов ЕВРАЗа приняли участие более 100 человек
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. Члены жюри подвели итоги научно-технической конференции молодых специалистов, которая ...15.07.2024 Пять сотрудников ЕВРАЗ НТМК получили премию имени Черепановых за инновации в области энергетики и прокатного производства
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. Пять сотрудников ЕВРАЗ НТМК получили премию имени Черепановых за инновационные ...18.10.2021 ЕВРАЗ НТМК внедряет в производство аддитивные технологии
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2021. ЕВРАЗ НТМК внедряет в производство аддитивные технологии: на комбинате создана ...08.12.2017 ЕВРАЗ подвел итоги конкурса «Лучший молодой рабочий по профессии»
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. ЕВРАЗ подвел итоги традиционного конкурса «Лучший молодой рабочий по профессии». Об ...