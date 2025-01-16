ЕВРАЗ НТМК внедрит в производство пять инновационных проектов акселератора УрФУ

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. ЕВРАЗ НТМК внедрит в производство пять инновационных проектов акселератора Уральского федерального университета (УрФУ). Среди них: система мониторинга и предиктивной диагностики состояния промышленного оборудования, «Цифровой помощник сталевара», а также проекты развития прокатного производства. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.«ЕВРАЗ НТМК активно внедряет проекты повышения эффективности, и нам нужны прорывные научные идеи. Мы готовы проводить промышленные испытания на нашей площадке и внедрять ноу-хау в производство. Акселератор стал эффективным примером совместной работы с вузом, а студенты получили хорошую возможность изучить реальное производство и создать по-настоящему востребованные современные проекты», — сказал технический директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров.Акселератор УрФУ является площадкой поиска технологических решений для крупного отечественного бизнеса. Ее задача — привлечение разработчиков, помощь с оценкой, доработкой и внедрением проектов.Отметим, что за прошлый год на конкурс поступило 33 проекта из различных городов страны, предлагающих инновационные решения в разных областях производства и промышленной безопасности. Финалистами стали восемь стартапов из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Москвы и Воронежа. Пять из этих проектов были приняты к внедрению.