На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали капуста, картофель и черный чай

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. С 27 января по 3 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали ...19.12.2024 В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожали огурцы и капуста
С 9 по 16 декабря в Свердловской области вновь сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,93%, до 258,29 руб. за ...19.12.2024 В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожали огурцы и капуста
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. С 9 по 16 декабря в Свердловской области вновь сильнее всего выросли цены на свежие ...01.12.2022 На Среднем Урале продолжают дорожать свежие огурцы
С 21 по 28 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 6,53%, до 119,03 руб. за кг), ...01.12.2022 На Среднем Урале продолжают дорожать свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. С 21 по 28 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы ...