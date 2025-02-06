На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали капуста, картофель и черный чай

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. С 3 по 10 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала капуста (на 7,85%, до 52,77 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата. Также за отчетный период в регионе сильно подорожали картофель (+7,49%, до 55,77 за кг), черный чай (+4,45%, до 1 378,82 руб.), свекла столовая (+4,14%, до 49,02 руб.), бананы (+2,3%, до 170,25 руб.) и смеси сухие молочные для детского питания (до 1 256,04 руб.).

Материалы по теме

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и сахар

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. С 27 января по 3 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали ...

В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожали огурцы и капуста

С 9 по 16 декабря в Свердловской области вновь сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,93%, до 258,29 руб. за ...

В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожали огурцы и капуста

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. С 9 по 16 декабря в Свердловской области вновь сильнее всего выросли цены на свежие ...

На Среднем Урале продолжают дорожать свежие огурцы

С 21 по 28 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 6,53%, до 119,03 руб. за кг), ...

На Среднем Урале продолжают дорожать свежие огурцы

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. С 21 по 28 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы ...