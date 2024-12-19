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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали капуста, картофель и черный чай

С 3 по 10 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала капуста (на 7,85%, до 52,77 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.

Также за отчетный период в регионе сильно подорожали картофель (+7,49%, до 55,77 за кг), черный чай (+4,45%, до 1 378,82 руб.), свёкла столовая (+4,14%, до 49,02 руб.), бананы (+2,3%, до 170,25 руб.) и смеси сухие молочные для детского питания (до 1 256,04 руб.).
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