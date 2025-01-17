Средняя цена автомобиля с пробегом в Свердловской области составляет 1,6 млн рублей

УрБК, Москва, 17.01.2025. В России средняя стоимость поддержанного автомобиля к концу 2024 года опустилась до 2 млн ...06.07.2022 В Свердловской области средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом составила 989 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. В Свердловской области во II квартале 2022 года средняя цена на кроссоверы и ...11.04.2022 Продажи премиальных автомобилей с пробегом в Свердловской области выросли почти на 50%
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2022. В Свердловской области продажи автомобилей премиальных брендов (в возрасте до трех лет) ...11.01.2022 Продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области за год выросли на 8%
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Продажи легковых автомобилей с пробегом в Свердловской области в 2021 году выросли на ...12.02.2018 Средняя цена нового автомобиля в России выросла до 1,33 млн руб.
УрБК, Москва, 12.02.2018. За 2017 год в России средняя цена за новый автомобиль показала незначительный рост ...