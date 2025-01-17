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Средняя цена автомобиля с пробегом в Свердловской области составляет 1,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. Средняя цена автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Свердловской области в январе составила 1,61 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель почти не изменился. В целом по стране подержанные машины за год подешевели на 12%, подсчитали эксперты «Авто.ру Оценка».

Больше всего на Среднем Урале подорожали модели Lada 2115 (+17,7%), CHERY Tiggo (11,4%) и Chevrolet Epica (+10,2%).

Самые подешевевшие модели — BMW X7 (-13,4%), Cadillac SRX (-9,4%) и Land Rover Range Rover Sport (-8,8%).
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