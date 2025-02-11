Официальный курс доллара США снизился до 94,05 руб., евро — до 98,01 руб.

УрБК, Москва, 13.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 февраля 2024 года. Курс доллара США снизился на 1 руб. 75 коп., до 94,05 руб., евро — на 1 руб. 18 коп., до 98,01 руб.