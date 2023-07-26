УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:16

Уровень фальшивомонетничества в России достиг минимума за последние годы

УрБК, Москва, 12.02.2024 В 2024 году в России уровень фальшивомонетчества достиг минимума за последние годы, сообщает пресс-служба Банка России. На один миллион банкнот приходится только одна фальшивая.

При этом более половины подделок приходится на пятитысячные банкноты — 64%. Денежные знаки номиналом в 1000 рублей подделывают чуть реже, их доля достигает 27% от всех фальшивых купюр.

«Также было выявлено 1875 фальшивых банкнот иностранных государств», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Среди валют иностранных государств чаще всего (93%) подделывают доллары США. Эта тенденция не меняется на протяжении нескольких лет.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.07.2023 В РФ количество поддельных банкнот во II квартале 2023 года снизилось на 52%

УрБК, Москва, 26.07.2023. Центробанк РФ во II квартале 2023 года выявил 3 тыс. 068 поддельных банкнот. Это на 51,96% ...

28.10.2021 На Среднем Урале фальшивые пятитысячные купюры составили 91% от всех подделок

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2021. За девять месяцев 2021 года в банковском секторе Свердловской области выявили 515 ...

18.03.2020 По итогам 2019 года в банковской системе Челябинской области было выявлено 313 фальшивых банкнот

УрБК, Челябинск, 18.03.2020. В Челябинской области снизилось количество фальшивых купюр — по итогам 2019 года в ...

26.02.2020 В 2019 году ЦБ выявил более 2,3 тыс. поддельных банкнот иностранных государств

УрБК, Москва, 26.02.2020. В 2019 году в России было обнаружено 2 тыс. 364 поддельные банкноты иностранных государств. ...

13.11.2019 За 9 месяцев в Челябинской области в 2,5 раза снизилось количество фальшивых купюр

УрБК, Челябинск, 13.11.2019. За 9 месяцев 2019 года в банковской системе Южного Урала были обнаружены и изъяты из ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты23.01.2025Молочные споры15.01.2025Рынок новостроек обвалился на 40%24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко
Архив новостей
Февраль 2025 (222)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18