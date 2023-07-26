Уровень фальшивомонетничества в России достиг минимума за последние годы

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УрБК, Москва, 12.02.2024 В 2024 году в России уровень фальшивомонетчества достиг минимума за последние годы, сообщает ...

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На Среднем Урале фальшивые пятитысячные купюры составили 91% от всех подделок

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По итогам 2019 года в банковской системе Челябинской области было выявлено 313 фальшивых банкнот

УрБК, Челябинск, 18.03.2020. В Челябинской области снизилось количество фальшивых купюр — по итогам 2019 года в ...

В 2019 году ЦБ выявил более 2,3 тыс. поддельных банкнот иностранных государств

УрБК, Москва, 26.02.2020. В 2019 году в России было обнаружено 2 тыс. 364 поддельные банкноты иностранных государств. ...