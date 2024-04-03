В Екатеринбурге с 5 по 9 сентября пройдет вторая международная неделя моды UF LAB

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УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. В рамках 17 сезона Недели моды в Екатеринбурге 10 ноября 2022 года состоится круглый ...

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В понедельник в Санкт-Петербурге начнется международная неделя моды Aurora Fashion Week, сообщили РИА Новости ...

Весенняя Неделя моды — Eurasian Fashion Week — не состоится из-за финансовых трудностей

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2010. «Традиционная Неделя моды на Урале, Eurasian Fashion Week, пропускает весенний сезон», ...