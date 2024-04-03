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Вчера, 15:52

В Екатеринбурге с 5 по 9 сентября пройдет вторая международная неделя моды UF LAB

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В Екатеринбурге с 5 по 9 сентября пройдет вторая международная неделя моды UF LAB. Мероприятие является частью проекта U’FASHION, направленного на развитие модной индустрии на Среднем Урале. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Показы и мероприятия пройдут на пяти площадках: Ельцин Центр, креативный кластер «Домна», «Синара Центр», Дворец молодежи и Музейный комплекс в Верхней Пышме.

U’FASHION призван повысить популярность и увеличить экспорт продукции дизайнеров Урала. Первая неделя моды состоялась в прошлом году, собрав более 5 тыс. участников из 19 стран. По ее итогам было заключено более 50 контрактов на сумму свыше 100 млн руб.

Ранее международная неделя моды UF LAB была представлена президенту РФ Владимиру Путину в качестве успешного примера продвижения модных брендов и поддержки предпринимателей в креативных индустриях.
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