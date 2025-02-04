Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю вновь выросла на 14%

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Среднем Урале в период с 3 по 9 февраля 2025 года выросла на 14,1% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Этот показатель растет на 14-15% уже третью подряд. При этом заболеваемость остается ниже среднего многолетнего уровня на 18,8%.



Всего в регионе было зарегистрировано 33 тыс. случаев заболевания ОРВИ, более половины (60,1%) заболевших — дети.



«При лабораторном мониторинге обнаружены вирусы гриппа А и В, парагриппа, SARS-CoV-2, риновирусы, сезонные коронавирусы и другие», — говорится в сообщении ведомства.



В Екатеринбурге уровень заболеваемости также вырос на 13,3%, хотя он по-прежнему ниже среднего многолетнего уровня на 14%. Всего в Екатеринбурге за этот период заболело ОРВИ 16,5 тыс. человек.



Заболеваемость выше среднеобластного уровня фиксируется в городах Уральском, ЗАТО Свободном, Ревде.



Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора информируют, что дополнительные профилактические меры организованы в социально значимых учреждениях.